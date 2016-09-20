8月陸客少3成 日韓東南亞旅客大躍進

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陸客來台人數減少，觀光局今天公布今年8月來台旅客人次，陸客比去年同期減少32.41％，團客更是減少54.96%，但日韓旅客大幅成長30%以上。

新政府上台後，陸客明顯縮減，負責接待陸客的旅行社、飯店和遊覽車業者日前更走上街頭，盼政府能正視觀光產業衝擊，讓業者們得以生存、溫飽。

觀光局今天公布8月來台旅客人數，陸客人數為24萬8538人次，和去年同期36萬7736人次相比，少了32.41%；團客部分，只有7萬3380人次，和去年16萬2935人次相比，減少54%.96。

不過，儘管陸客來台人數減少，但統計發現，日本、韓國旅客大幅成長，日本來台人數有18萬7065人次，和去年14萬3540人次相比，成長30.32%；韓國來台旅客也有7萬8023人次，和去年5萬4320人次相比，多出43.64％。

至於新政府積極推動的南向策略也有表現，泰國8月來台旅客有1萬3632人次，和去年同期8117人次相比，多出67.94％，越南和菲律賓旅客也有成長，來台人數分別為1萬7041人次和1萬3130人次，成長幅度分別是32.24%和21.42%。

雖然8月日、韓、東南亞旅客都有明顯成長，但根據觀光局統計，8月來台總人數還是微幅減少。今年有86萬3540人次，和去年89萬4258人次相比，少近3萬718人次，減少3.44%。1050920

(中央社)