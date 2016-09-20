樹倒光禿禿 屏東潮州飛夢林少一味
88風災時，光春國中旁的忠誠營區是災民收容中心，時過境遷後，屏縣府看中它的寬廣及綠林茂密，打造成潮州多元社福園區，盼給附近居民一個除辦公外也愜意的休閒地點，不料強颱莫蘭蒂肆虐，園內樹倒連帶樹蔭也變少，連社工都嘆少一味。
「因為前身為營區，樹成最大賣點。」9月初社會處潮州中心進駐園區，在區內加設親子童話館，希望透過園內大量的樹木，打造出不同於其他中心駐點的風貌，社工說，盼民眾除了到中心辦公外，也能享受在樹下乘涼、慵懶散步的悠哉感。
不料，7月強颱尼伯特來襲，樹木倒了一片，尚未恢復完成，9月強颱莫蘭蒂又攪局，風勢大到多棵樹木慘遭連根吹起，因應上次颱風新種的樹更是無法倖免，樹倒一片狼藉不堪，整個園區在兩次強颱的摧殘下，已經不復當初的綠林美景。
社工督導陳麗娟說，災後首日上班時，面對眼前所見相當不習慣，辦公室旁原本綠蔭盎然，但因鳳凰樹的樹幹被吹斷，整片綠葉應聲倒塌，再看園區各處，沒有樹蔭的遮蔽，整個園區光禿禿，很不像飛夢林給人的感覺，但後續會持續修復。
她說，中心雖於月初進駐，但尚未正式營運開館，待10中旬才會正式開啟親子童話館，因此目前仍持續修復園區中，會設法將樹扶正或加種新樹，重回綠樹園區的美貌。
(中時)
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