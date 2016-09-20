周生生傳奇 創辦人周君廉逝
香港老牌珠寶金飾店周生生創辦人之一周君廉17日辭世，享年89歲。周生生是香港首間上市珠寶金行，有不少傳奇故事。
周生生和周大福，都是廣州起家、澳門發達的過江龍。兩家金店非同一老闆。
周生生由其父親周芳譜於1934年在廣州創辦，店名取「周而復始，生生不息」之意。1941年，按照父親周芳譜的安排，周君廉與兄弟接手家族在澳門經營的「周生生金鋪」，主營珠寶玉石、金銀首飾，並於1948年在香港旺角上海街開設分店，正式進駐香港。周君廉在1990年至2013年擔任集團主席。
香港01網報導，在旺角上海街開設香港第一間店舖後，周生生便專注在香港發展。1957年，當時生意還是以金飾為主。到了1960年代，周生生由傳統金舖轉為首飾店，開始出售鑽石翡翠、珍珠等，並開始代理手錶品牌。
由於業務範圍擴張，1971年公司再改名為周生生寶金行有限公司，並次1973年上市，成為香港第一間上市的珠寶金行。
周生生在行業上有多次創新，在1980年代引入電子天秤，以準確量度金飾重量。1983年豬年，周生生首創足金寶豬擺件，開創卡通生肖金飾先河。
除了零售，周生生亦拓展金屬化驗業務，1990年周生生貴金屬化驗所取得香港實驗所認可計劃的黃金成色檢定資格，是第一間商業構機得到此資格。
規模擴展之後，為爭取年輕客群。周生生於1994年創立點睛品，走時尚潮流路線。公司於1995年開設官方網頁，成為最先上網的香港珠寶公司。
目前，周生生集團已由周氏家族第三代後人執掌，主席兼總經理由周君廉之子周永成擔任，周君廉同母弟弟周君任之子周允成擔任副總經理，周君廉兄長、現年92歲的周軍令則擔任集團名譽董事長及非執行董事。
(中時電子報)
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