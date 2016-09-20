網球》謝淑薇臉書放砲 盧彥勳：隔空喊話並不好
謝淑薇19日臉書開炮，質疑補助款未如先前體育署公布數字。返台參賽高雄海碩的我國一哥盧彥勳，被問及此事，也表達自己看法，認為雙方應該坐下來談，當面溝通，「隔空喊話並不是好方式。」
今年當選ATP球員理事會代表，盧彥勳還獲選為體育發展委員會委員，盧彥勳表示，身為網球員、運動員，大家都期盼國內體育環境更好，運動員有更好的待遇，但這並非一蹴可成。
「雙方應該坐下談，直接溝通交換意見，而不是隔空喊話，外界看得也一頭霧水，吵來吵去對雙方都不是好事。」盧彥勳說，「任何事都有進步空間，當然希望越來越好，但仍必須朝同個方向去努力。」
盧彥勳20日海碩盃單打首輪擊敗中國大陸張擇，下一戰將碰頭義大利瓦尼，賽前他2度交手都勝出，有望拿下8強門票。
(中時電子報)
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