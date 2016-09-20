浩角翔起《食尚》柬國軍火驚魂 浩子失控飆罵

阿翔、浩子在柬國軍火工廠體驗操作槍砲。（TVBS提供）

浩子帥氣扛著火箭筒，下一秒卻嚇得棄筒而逃。（TVBS提供）

浩角翔起日前為TVBS《食尚玩家》前往柬埔寨軍火工廠體驗當「軍火大亨」。一到軍火工廠，兩人便被實況嚇傻，槍枝、砲彈隨意擺放不說，手榴彈居然裝在購物用的塑膠袋裡，工作人員將廢彈掉在地上，浩角翔起意氣風發的大亨樣消失無蹤，兩人當場嚇得拔腿就逃，浩子還邊跑邊飆三字經，畫面超搞笑。

工廠安排兩人體驗投擲手榴彈，浩子卻突然想起自己上次玩棒球，將球投出，球卻落在腳邊的糗事，要是往事重演，棒球卻變成手榴彈恐怕大事不妙。好在最後兩人都順利完成投擲體驗，浩角翔起得意地說：「我們又完成一項不可能的任務，手指上引信拉環就是證明我們是真男人的戒指。」

浩角翔起也陸續體驗手槍、AK-47步槍、機關槍以及火箭炮，瘦弱的阿翔頂不住機關槍的後座力，撫著肩窩直喊：「好痛！」浩子上一秒帥氣扛著火箭筒，但火箭炮頻頻卡彈，讓浩子一度棄「筒」而逃，阿翔更是當場放棄，還振振有詞地說：「我看我就不體驗了！幫製作單位省錢。」

浩角翔起柬埔寨軍火驚險體驗，本週三晚間10點TVBS歡樂台《食尚玩家》播出。

(中時)