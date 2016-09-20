傳軍事戰略改守字訣 府：不實訊息

媒體今天報導，有別扁政府「境外決戰」，馬政府「固若磐石」，新政府軍事戰略改「守」字訣。不過，總統府發言人黃重諺說，「這些都是未經查證的不實訊息」。

媒體報導，從前總統李登輝到陳水扁時代積極研發、能打到北京和上海、代號「雲峰」的中程飛彈研製計畫，新政府決定不做了，以對大陸釋出善意；另外，媒體也報導，有別扁政府「境外決戰」，馬政府「固若磐石」，新政府軍事戰略改「守」字訣。

總統府發言人黃重諺今天說，「這些都是未經查證的不實訊息」。1050920

(中央社)