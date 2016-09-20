兆豐案 財政部提4精進措施

立法院財政委員會21日邀請財政部進行業務報告，財政部書面報告提出4點精進措施，包括強化董事會、檢討公股代表適任性、強化重大事件通報機制，並增進海外從業人員素質等。

立法院財政委員會21日邀請財政部進行業務報告，並請財政部、金管會、中央銀行就 「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告。

財政部書面報告指出，有鑑台灣金融機構海外分行，在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高，為避免再度發生類似情事，損害公股權益，財政部規劃股權管理精進措施，包括強化董事會功能，落實參與公司經營、及時檢討公股代表適任性、強化重大事件通報機制，以及增進海外從業人員訓練及素質，強化涉外事務處理能力等。

強化董事會功能部分，財政部指出，將於近期邀集公股事業機構董事長、總經理及外部專家學者，就強化董事會功能開會研商；並督責公股代表董事，積極參與董事會，就業務經營及內部控制、稽核與法令遵循等議案充分、深入了解，如有未盡妥適事項，應秉專業及經驗提供改進建議，督導事業落實執行。

在及時檢討公股代表適任性部分，財政部認為，公股代表應本於職責，確實維護公股權益，如有未依財政部派任管理要點規定，執行應辦理的任務，導致造成公股權益嚴重損害者，財政部將檢討其失職責任，簽報調整人事，以健全公股股權管理。

在強化重大事件通報機制方面，財政部研議修正財政部派任管理要點，強化重大事件通報機制，有應向主管機關金管會通報的重大事項，也應同步通知財政部，以利研擬後續因應措施及督導各事業進行危機處理。

在增進海外從業人員訓練及素質方面，財政部將責成所屬金融事業公股代表聯絡人，落實海外分支機構從業人員的教育訓練，強化其業務專業知能、嫻熟當地法令及涉外事務之處理能力，必要時，聘用當地人才，俾利海外業務推動兼顧法令遵循。1050920

(中央社)