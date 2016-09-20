東京大學男學生集體猥褻女生 被判刑

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日本最高學府東京大學3名男學生今年5月集體對1名女大學生施暴猥褻，遭檢方起訴。東京地方法院法官今天審理此案，其中2人被判有罪，法官考慮到被告有悔意，均給予緩刑。

日本媒體報導，5月11日涉嫌集體強制猥褻1名女大學生，遭到起訴的是22歲河本泰知、22歲松見謙佑，以及23歲松本昂樹。

今天東京地方法院法官島田一審理此案，判決書指出，被告河本與松見等人共謀，於5月11日凌晨，在東京都豐島區一間房子內強制猥褻受害女子。

法官完成對被告河本、松見做出判決。法官表示，被告等人成立以灌醉女子再予猥褻為目的之社團，這是計畫犯行，受害人所承受的屈辱感、恐怖感極大。

法官考慮到被告已有悔意，最後對這起犯行的主嫌松見判處有期徒刑2年、緩刑4年。對河本判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。另一名被告松本昂樹的審判，還在進行。

此案於7月初，在東京地方法院進行一審時，檢方表示，被告松見等人於今年4月成立1個名為「東京大學誕生會研究會」的社團，表面上是要促進大學生交流，私下做得是猥褻的勾當。

事發當天，受害女子受虐嚎啕大哭，逃到屋外，在附近的公共電話打電話報警，警方趕至現場，逮捕4男，後來其中3男被起訴。1050920

(中央社)