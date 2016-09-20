消防戰力提升！「關東梯」救災新利器
新北市府消防局第七救災救護大隊率先引進日本研發的「關東梯」，讓隊員在救災效率、安全上更有保障。
關東梯是方形結構造型，人員操作較為穩固，使用上安全係數比雙節梯高，橫向（水平）架設應用救災，負重受力較雙節梯佳，升梯時附有更佳的安全裝置，操作上更安全。
第七救災救護大隊指出，梯上荷重可達183公斤，當救出民眾加救助者兩者皆在梯上安全係數高，材質為鈦合金比雙節梯鋁合金更佳堅固，可快速升梯比雙節梯優。
(中時)
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