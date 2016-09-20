立院成立台蒙議員友好協會 蔡易餘任會長

台灣與蒙古國成立國會議員友好協會，綠委蔡易餘擔任會長。蔡易餘辦公室提供

現場還有蒙古族人以馬頭琴、蟒蛇皮手鼓演湊音樂。蔡易餘辦公室提供

立法院今成立「台灣與蒙古國議員友好協會」，盼建立兩國交流平台，出任會長的綠委蔡易餘表示，蒙古國在1992年邁向民主體制，台灣則是1987年解嚴，都建立半總統制，且兩國都在今年進行國會政黨輪替，民主經驗很接近。由於今天首次成立，蒙古國會議員LUVSAN ENKHBOLD（恩和）、烏蘭巴托駐台北貿易經濟代表處副代表Yadmaa Ganbaatar（鋼巴塔）、蒙藏委員會委員長林美珠也受邀蒞臨。

恩和議員表示，在蒙古越來越能感受到與台灣交流的重要性，包含經濟、旅遊和礦產都能看到台灣的參與，未來也會回蒙古推廣台灣，促進交流。

鋼巴塔則表示，常常往返台蒙雙方間，更能體會到台蒙互助的重要性，尤其在礦產業，蒙古有豐富的礦產，台灣有進步的技術，未來藉由強化經濟產業的互動，帶動雙邊的人文交流；蒙古國政府也在今年初成立「蒙台友好小組」突顯出蒙古對台灣外交的重視。

林美珠指出，蒙藏委員會一直致力於與蒙古的交流，包含贊助獎學金補助弱勢地區、醫療技術的交流與礦業開採技術交流，期待未來國會與行政院一同努力，更加深雙邊的交流互助。

(中時)