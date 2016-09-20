西港慶安宮 辦九皇禮斗祈安植福大法會
台南西港慶安宮素有台灣第一香之稱，廟方將於10月1日（農曆9月1日）起舉行連續9天的九皇禮斗祈安植福大法會，這項法會已經有30多年的歷史，民間相傳拜斗可以扭轉運勢，近幾年來斗數由400斗增加一倍有餘，今年預計將達到900斗，看來想「轉運」的民眾還真不少。
慶安宮總幹事方一峰表示，九皇禮斗大法會俗稱禮斗或拜斗，是道教界最高法會之一，祈安科儀依古禮進行，斗燈內由斗、米、法傘、鏡、青鋒劍、秤、剪、尺、燈等9件法器組成，加上元辰符共10件，取十全十美偏義，並有驅邪、消災解厄、延年添壽等意涵。
慶安宮總務組長謝武昌說，禮斗法會於10月1日（農曆9月1日）開始點亮元辰斗燈，並發表請神依序科儀，欲參與禮斗的民眾全戶2000元，九皇禮斗大法會的盈餘則充作廟方急難救助金，每年捐助弱勢民眾數十萬元。
近幾年來斗燈數量向上攀升，由7年前的400斗一直到去年的848斗，成長一倍有餘，有民眾私下表示，近幾年經濟較無起色，社會情勢也不算安定，因此祈求神明保佑的人越來越多。
(中時)
關鍵字：西港慶安宮、九皇禮斗祈安植福大法會
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