食水嵙溪整治完工　台灣白魚快樂回娘家

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副市長林陵三（前排左三）及水利局長周廷彰（前排左二），率領新社、大南及崑山國小3校學童，將魚放流到食水嵙溪。（陳淑娥攝）

一共將256尾台灣白魚放流到溪中。（陳淑娥攝）

台灣白魚回娘家！副市長林陵三（後排左五）及水利局長周廷彰（後排右五）與小朋友寫下祈福卡。（陳淑娥攝）

台灣白魚回娘家！台中新社區食水嵙溪去年因進行整治，將溪中瀕絕台灣白魚移置圈養，今天在番社嶺橋附近放流，256尾一尾也不少開心地回原棲地；副市長林陵三表示，台灣白魚比櫻花鉤吻鮭早10年被發現，全台目前不超過2千尾，未來復育成功將成為新社亮點。

副市長林陵三、水利局長周廷彰今天率領新社、大南及崑山國小3校學童，將256尾台灣白魚放流到食水嵙溪，參與放流的學童紛紛寫下祈福卡，祝福台灣白魚「生生不息、平安回家！」

新社食水嵙溪番社嶺橋到內觀中心前由於通洪斷面不足，導致水患損壞堤岸急需修復，去年8月水利局在白魚橋－番社嶺橋段93公尺，斥資850萬元進行整治，於今年6月完工。

食水嵙溪中的台灣白魚施工前先捕撈上岸，移置前豐原市長張溢城的農場中圈養，悉心照顧一年多後，今日重新放流回原棲地。周廷彰表示，為保護食水嵙生態，在溪中設置生物避難空間、丁壩、石滬及魚穴，提供魚蝦等棲息躲避的空間，減少天然災害對魚類的危害。

國立清華大學生命科學院教授曾晴賢指出，台灣白魚中文學名為「台灣副細鯽」，又稱為「肉魚」、「軟骨溪哥」，是全球僅分布在台灣的特有種純淡水魚類，於1908年在日月潭發現，比起櫻花鉤吻鮭於1917年發現，還早近10年。

其棲息地範圍目前主要為新社區食水嵙溪及南投埔里，目前不超過2千尾，為瀕臨絕種保育類野生動物，食水嵙溪有於2013年公告為封溪護魚河段。

(中時)