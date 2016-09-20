好戲開鑼 三大劇團聚3城飆歌仔戲
台灣歌仔戲三大劇團秀琴歌劇團、春美歌劇團、明華園天字戲劇團，將於台中豐原、台南新營、彰化員林三城齊聚連番飆戲，今日上午在三團當家小生張秀琴、郭春美、陳昭香的領軍下，前往豐原慈濟宮上香祈福，三團扮相率眾掃街至豐原火車站，搭上「歌仔戲行動列車」，前往員林火車站進行演出，宣示好戲盛大開鑼！
國藝會董事長施振榮表示：「『好戲開鑼』是國藝會20周年最重要系列活動之一，希望透過活動推動歌仔戲進入一般戲院，最終進入兩廳院，朝向精緻化發展但不減通俗，讓大眾一同欣賞。」
今天三劇團搭上「歌仔戲行動列車」，許多戲迷自備道具一路追隨小生、小旦，沿途紛紛互動、合影，車廂內歡笑聲不絕於耳抵達終點員林火車站。
國藝會指出，豐原、新營、員林是早期台中、彰化、台南縣的重要城市，隨著社會風貌的變遷逐漸沒落，這次選擇這三個城市進行巡演，盼能在老地方重拾昔日繁榮的回憶，讓戲曲精神滾動不歇、風華再現！
秀琴歌劇團《范蠡獻西施》描繪春秋末年范蠡與西施的亂世情緣；春美歌劇團《將軍寇》上演離奇的靈魂置換，神秘故事交纏國仇家恨與兒女柔情；明華園天字戲劇團《鬼菩薩》描繪沉冤20載的血案，9個巡演場次將於11、12月登場。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。