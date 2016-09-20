好戲開鑼 三大劇團聚3城飆歌仔戲

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台灣歌仔戲三大劇團前往豐原慈濟宮上香祈福，象徵「歌仔戲行動列車」啟動，全民瘋歌仔－好戲開鑼！（陳淑娥攝）

台灣歌仔戲三大劇團將於台中豐原、台南新營、彰化員林三城齊聚連番飆戲，前排左二為國藝會董事長施振榮。（陳淑娥攝）

台灣歌仔戲三大劇團秀琴歌劇團、春美歌劇團、明華園天字戲劇團，將於台中豐原、台南新營、彰化員林三城齊聚連番飆戲，今日上午在三團當家小生張秀琴、郭春美、陳昭香的領軍下，前往豐原慈濟宮上香祈福，三團扮相率眾掃街至豐原火車站，搭上「歌仔戲行動列車」，前往員林火車站進行演出，宣示好戲盛大開鑼！

國藝會董事長施振榮表示：「『好戲開鑼』是國藝會20周年最重要系列活動之一，希望透過活動推動歌仔戲進入一般戲院，最終進入兩廳院，朝向精緻化發展但不減通俗，讓大眾一同欣賞。」

今天三劇團搭上「歌仔戲行動列車」，許多戲迷自備道具一路追隨小生、小旦，沿途紛紛互動、合影，車廂內歡笑聲不絕於耳抵達終點員林火車站。

國藝會指出，豐原、新營、員林是早期台中、彰化、台南縣的重要城市，隨著社會風貌的變遷逐漸沒落，這次選擇這三個城市進行巡演，盼能在老地方重拾昔日繁榮的回憶，讓戲曲精神滾動不歇、風華再現！

秀琴歌劇團《范蠡獻西施》描繪春秋末年范蠡與西施的亂世情緣；春美歌劇團《將軍寇》上演離奇的靈魂置換，神秘故事交纏國仇家恨與兒女柔情；明華園天字戲劇團《鬼菩薩》描繪沉冤20載的血案，9個巡演場次將於11、12月登場。

(中時)