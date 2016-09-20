沙航班機發出劫機訊號是機師按錯鈕

我要評比

沙烏地阿拉伯航空公司SVA 872班機今天發出劫機訊號，初步調查顯示，沙航班機機師誤觸緊急按鈕，飛機降落接近4小時後，乘客開始陸續下機。

菲律賓首都區警長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）在廣播節目中說，機場當局初步調查顯示，SVA 872班機駕駛員在降落馬尼拉國際機場之前，按了2次「面臨威脅」按鈕，事件是虛驚一場。

馬尼拉國際機場總經理蒙瑞爾（Ed Monreal）在另1場記者會上說，這架飛機約於下午1時降落，但因安全考量，機場當局進入警戒狀態，直到大約5時才讓乘客下機。

電視台畫面顯示，SVA 872班機被隔離在機場一側，多輛警車在飛機週邊圍繞，反劫機特別行動隊特警荷槍實彈在機身下方待命。

蒙瑞爾說，雖然機員立即通報是按錯鈕，但「遇有這類事件，我們必須依照標準作業程序處理。」

他向機場嚴格程序造成的不便，向乘客致歉。

SVA 872班機載有300多名乘客，許多是到麥加朝覲的菲國回教徒。有乘客向廣播電台說，飛機在降落不久後即關閉冷氣，且未即時告知延遲下機原因，從機窗看到機場維安陣仗，令人驚慌。1050920

(中央社)