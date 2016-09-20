同受傷病困擾 江宏傑福原愛種下愛苗

台日桌球選手江宏傑和福原愛結為連理，其實2人小時候在賽場就相識，但無太多交集，直到2014年底福原愛因傷陷入低落，身為過來人的江宏傑送出關懷，點燃愛苗。

今年4月日本雜誌「週刊文春」爆出江宏傑和福原愛交往的消息，震驚台灣、日本、中國大陸桌球界和球迷，而在消息傳開後，2人剛好都到杜拜參加亞洲盃，也對媒體談到彼此，露出害羞、臉紅的神情。

江宏傑在2010年曾因為髖關節唇軟骨破裂而陷入低潮，但仍憑著對桌球的熱情從谷底反彈；福原愛則是在2014年底，腰椎間關節傳出傷情，受到傷勢困擾、情緒低落，曾是傷痛過來人的江宏傑此時透過社交媒體送暖，福原愛最終被江宏傑的真誠打動，兩人開始談起遠距離戀愛。

福原愛曾在中國大陸訓練，中文流利，和江宏傑溝通沒有距離。戀情曝光後，福原愛特地透過教練湯媛媛的社交軟體向外界說明，「這次我私人的事情報導，給大家添麻煩了。我跟台灣乒乓球選手江宏傑正在認真的交往。希望大家溫馨的關注和支持我。我會加油的，再次感謝大家。」

江宏傑在杜拜被媒體問到戀情時，立刻害羞地說，「沒有想太多啦，就是順其自然發展啦，對啊，就這樣。」江宏傑感謝透過桌球結下姻緣，但不想感謝受傷，畢竟傷對運動員來說都是一種折磨。

私底下，年齡較大的福原愛會稱呼江宏傑「小傑」、「江君」；江宏傑則以「小愛」、「愛」稱呼福原愛，兩人平常一起鼓勵，一起為自己的夢想前進。

福原愛接受日本媒體採訪時曾經大方回應戀情，江宏傑在她受傷病困擾時一直鼓勵她，江宏傑對她是非常重要的人，交往後小傑給她很強的安全感，不管怎麼樣都會支持她、疼她，跟小傑在一起很輕鬆，可靠又孝順。

8月里約奧運，兩人都代表國家出征運動員最高殿堂，雖然媒體捕捉到2人一度在同個時間、不同場地練習，但福原愛面對媒體詢問江宏傑，用可愛的笑容避談，江宏傑也是希望外界把重心放在賽場上。

雖然曾有日本媒體報導，日本桌球協會以「門不當戶不對」為由，反對福原愛與江宏傑結婚，但後來遭到日本桌協否認，9月初日本「日刊體育報」報導，兩人在東京提出結婚登記，宣告這對異國戀修成正果。

福原愛的名氣較大，但江宏傑並不會太在意，他不會去想外界的眼光，「做好自己吧，真正在打球、真正在生活的是我們自己。」

江宏傑和福原愛將分別於21日、22日在日本東京、台北參加記者會，對婚事正式對外回應。1050920

(中央社)