澎湖幸福指數 連續3年擠近前3名

2016縣市幸福指數大調查結果出爐，澎湖縣拿下第2名，這是澎湖連續3年擠進前3名，非常不容易。右為縣長陳光復。中央社澎湖傳真 105年9月20日

2016縣市幸福指數大調查結果出爐，澎湖縣拿下第2名，這是澎湖連續3年擠進前3名，非常不容易。

澎湖今年不只是幸福指數榮獲全國第2名，今年主觀幸福感78.6分，更是勇奪第1，不僅幸福最有感，也是幸福常勝軍。在各單項調查中，包括政府作為等，也拿下多項全國第1。

由經濟日報與南山人壽共同主辦的「2016縣市幸福指數大調查」，今天公佈調查結果，新竹市拿下今年冠軍，澎湖縣今年幸福指數67.4分，排名第2，澎湖連續3年幸福指數都擠近前3名。

不過，澎湖在客觀幸福力，則排名第14名，比往年稍降，主要是安全指標下滑，受限於離島特性而偏弱。縣長陳光復認為，澎湖治安滿意度維持全國第1，今年因受觀光客增加等因素影響，人多難免會出現小摩擦，未來將要求相關單位做好防處，維持觀光蓬勃起飛與在地居民觀感。1050920

(中央社)