菲傳叛變陰謀 府：不會等閒視之

菲律賓傳出政變陰謀，總統府馬拉坎南宮表示不論傳言的可信度如何，當局都會嚴肅看待。

總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天引述「來自美國的可靠消息」說，他接到某方面企圖煽動叛變的情報，馬拉坎南宮已取得陰謀分子的名單，但暫時不會對外公布。

安達那說，「不論這是謠言或是A級情報，我們都不會等閒視之。」

他警告密謀分子勿輕舉妄動，否則將面對「叛亂」罪名控告。

「推翻蒂公（Digong，菲律賓總統杜特蒂小名）運動」據報將於明年1月啟動，部分菲人上週開始接到神祕簡訊，號召民眾參加反杜特蒂示威遊行。

菲律賓總統杜特蒂上任後強力掃毒、肅貪，有可能是因擋人利益，也有可能是因人權人士看不慣他的作風，菲媒報導，杜特蒂為此樹敵不少。此外，他的「親中遠美」政策，已引起部分軍中親美派系的不滿。

杜特蒂迄今仍享有極高的民意聲望，事實上，他就任總統後即馬不停蹄巡視各地軍營、慰勞官兵。觀察人士認為，他此舉即是為了收服軍心。1050920

(中央社)