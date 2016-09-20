菲傳叛變陰謀 府：不會等閒視之
菲律賓傳出政變陰謀，總統府馬拉坎南宮表示不論傳言的可信度如何，當局都會嚴肅看待。
總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天引述「來自美國的可靠消息」說，他接到某方面企圖煽動叛變的情報，馬拉坎南宮已取得陰謀分子的名單，但暫時不會對外公布。
安達那說，「不論這是謠言或是A級情報，我們都不會等閒視之。」
他警告密謀分子勿輕舉妄動，否則將面對「叛亂」罪名控告。
「推翻蒂公（Digong，菲律賓總統杜特蒂小名）運動」據報將於明年1月啟動，部分菲人上週開始接到神祕簡訊，號召民眾參加反杜特蒂示威遊行。
菲律賓總統杜特蒂上任後強力掃毒、肅貪，有可能是因擋人利益，也有可能是因人權人士看不慣他的作風，菲媒報導，杜特蒂為此樹敵不少。此外，他的「親中遠美」政策，已引起部分軍中親美派系的不滿。
杜特蒂迄今仍享有極高的民意聲望，事實上，他就任總統後即馬不停蹄巡視各地軍營、慰勞官兵。觀察人士認為，他此舉即是為了收服軍心。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。