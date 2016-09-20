副總統：鼓勵採最有利標 提升工程品質

副總統陳建仁今天說，為解決最低標決標衍生的爭議與問題，工程會已研議系列配套措施，鼓勵機關透過最有利標方式，遴選有履約能力的優質廠商參與國家建設，提升公共工程品質。

陳副總統今天接見「中國工程師學會」今年度重要獎項得獎人及單位代表一行。

副總統說，「中國工程師學會」是由詹天佑在民國元年創立，涵蓋產業界、學術界、研究機構與政府機關各領域人士，是國內最具規模與組織的工程學術團體，長期以來致力促進工程教育、提升工程技術及推動各項建設等為目標，協助國家各專業技術的創新與發展。包括李國鼎、孫運璿及趙耀東等人，都在各時代發揮智慧與創新科技，引領國家不斷進步。

他指出，工程產業一向扮演國家經濟發展火車頭的角色，工程相關從業人員高達87萬人，新政府上台後，對工程產業極為重視，106年中央政府總預算公共建設支出為新台幣2026億元，創下近5年新高，政府擘劃以工程建設促進經濟發展，提升國民生活品質，仍需要與會者持續貢獻。

陳副總統說，過去工程機關心態保守，許多重大公共建設多採最低標決標，如金門大橋、機場捷運與南港展覽館擴建工程等，都因此而延宕。

他說，為改善現況，解決最低標決標衍生的爭議與問題，目前工程會已研議系列配套措施，鼓勵機關透過最有利標方式，來遴選有履約能力的優質廠商參與國家建設，以提升公共工程的品質及進度。

副總統強調，政府目前正研擬建構機關與廠商間創新產品公平、公開的交流機制，由廠商推出創新產品資訊，經機關評估及與廠商進行交流後，將相關交流資訊上傳公開於交流平台供各界查詢，以提升公共工程運用創新產品的意願，並可促進廠商瞭解機關需求，進而改善產品功能，帶動產業升級。

陳副總統期許工程界每一位同仁，共同努力發揮工程師的智慧與經驗，積極研發創新，不斷激發專業才能，追求卓越與突破，以提供更好更高的工程品質，讓國人享受更安全、精緻的優質生活，共同為打造美麗台灣的新榮景齊心努力。1050920

(中央社)