南韓：北韓愈挑釁就愈遭孤立

我要評比

南韓外交部副發言人宣南國今天在記者會上表示，南韓正在密切注意北韓宣稱進行新型運載火箭發動機試驗一事。北韓愈挑釁，就愈會遭到孤立，並引起國際社會的譴責。

南韓媒體報導，宣南國說，為讓北韓認識到重啟無核化對話才是唯一出路，南韓政府已展現最大的努力。

北韓宣稱，北韓日前成功進行衛星運載火箭新型大推力發動機地面點火試驗。

韓聯社報導，南韓軍方認為，北韓進行可用於長程導彈的發動機試驗。軍事專家也分析，這預告北韓頗有可能試射長程飛彈。1050920

(中央社)