沒看錯！謝祖武出現在《甘味人生》

謝祖武客串《甘味人生》，演出高爾夫球好手。（三立）

謝祖武客串《甘味人生》，演出高爾夫球好手。（三立）

謝祖武客串《甘味人生》，觀眾超期待。（三立）

不太會講台語的謝祖武，竟然現身三立台灣台，客串演出八點檔《甘味人生》！20日晚上首度亮相，消息一出，網友熱烈討論，興奮大喊「會造成全台大轟動」、「要認真看絕不亂轉台」，而謝祖武在劇中客串高爾夫球好手，與陳冠霖交手PK，暗藏心機的對話、老謀深算的眼神，兩大帥哥互相較勁，演技切戳讓陳冠霖都說拍得很過癮。

謝祖武本身不太打高爾夫球，但為了客串，做足功課，他笑說：「開拍前觀察旁邊的人如何打高爾夫球，劇組開了四道球道讓我盡情練習，本來觀察好別人起身要開打，但發現旁人都拍好已回來。」

謝祖武這次參與《甘味人生》客串演出，他在臉書先預告「我是Ku桑，敬請期待！」目前他的台詞會以國語為主，偶爾摻雜一些台語。一開始劇組演員不知道「Ku桑」角色是誰演，等到班表一出現，大家發現客串演員竟寫著「謝祖武」，嚇壞所有人，紛紛在劇組群組裡直問「真的是那個小武哥嗎」，謝祖武很開心大家期待他的到來，謙虛表示「在台語劇中是新生，請大家多多指教。」

(中時)