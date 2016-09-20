沒看錯！謝祖武出現在《甘味人生》
不太會講台語的謝祖武，竟然現身三立台灣台，客串演出八點檔《甘味人生》！20日晚上首度亮相，消息一出，網友熱烈討論，興奮大喊「會造成全台大轟動」、「要認真看絕不亂轉台」，而謝祖武在劇中客串高爾夫球好手，與陳冠霖交手PK，暗藏心機的對話、老謀深算的眼神，兩大帥哥互相較勁，演技切戳讓陳冠霖都說拍得很過癮。
謝祖武本身不太打高爾夫球，但為了客串，做足功課，他笑說：「開拍前觀察旁邊的人如何打高爾夫球，劇組開了四道球道讓我盡情練習，本來觀察好別人起身要開打，但發現旁人都拍好已回來。」
謝祖武這次參與《甘味人生》客串演出，他在臉書先預告「我是Ku桑，敬請期待！」目前他的台詞會以國語為主，偶爾摻雜一些台語。一開始劇組演員不知道「Ku桑」角色是誰演，等到班表一出現，大家發現客串演員竟寫著「謝祖武」，嚇壞所有人，紛紛在劇組群組裡直問「真的是那個小武哥嗎」，謝祖武很開心大家期待他的到來，謙虛表示「在台語劇中是新生，請大家多多指教。」
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。