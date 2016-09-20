蘭嶼鬧油荒 綠島油量用至25日
台東富岡港嚴重淤砂，無法行駛交通船，20日早上有客輪從成功鎮新港漁港出發，滿載物資到島上，但是糧荒緩解後，又出現油荒，島上唯一加油站僅剩3500公升汽油，而綠島油量大約可用到25日。
昨天早上午7點多，綠島之星客輪從台東成功鎮新港漁港出發，運載新鮮蔬果、冷凍肉品及麵食、米、乾糧等物資，約11點抵達，得知貨到，船還沒入港，就有許多蘭嶼人已經等在超市外等著搶購。
糧荒稍有緩解，又傳出油荒危機，中油表示，蘭嶼唯一加油站僅剩3500公升汽油，平常1天會加到1000公升，目前僅供「戰備油」，民眾若非得加油，汽車最多僅能加300元、機車100元，將協商是否有辦法從金樽或新港漁港出油。
蘭嶼鄉公所秘書李美富表示，缺糧危機暫時解除，如今又面臨油荒危機，鄉公所也很無奈，只能盡速請中油想辦法，既然富岡港不通，是否能從技術面解決自其他港運油。
綠島部分，幸在颱風前有加滿槽油，加上遊客減少，鄉公所估計油量應可使用至25日。
(中時)
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