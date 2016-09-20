江蘇網約車新規 發生事故由平台先賠付

我要評比

中國大陸江蘇省近來公布以手機app叫車的網約車相關管理細則，明文規定若網約車服務過程中發生事故，應由網約車經營者先行賠付，不得以任何形式向乘客及駕駛員轉移運輸服務風險。

綜合大陸媒體報導，江蘇省政府辦公廳近日印發「關於積極穩妥推進我省出租汽車行業改革的通知」，其中，對網約車管理做了細部規定。

條文中還明定，持有「巡遊車駕駛員證」的駕駛員可從事網約車經營活動，網約車的車輛檔次應高於當地主流巡遊車。

條文明定，網約車鼓勵市場調節價，但地方政府認為確有必要的也可以實行政府指導價。

條文也明定，網約車不得在機場、火車站等地排隊攬客；網約車也不得有計程車標識，不得巡遊攬客。

對於傳統的巡遊計程車，條文明定，自2017年7月1日起，江蘇全省巡遊計程車實行經營權無償使用，經營權期限和車輛報廢更新原則上應保持同步。

條文還明定，對巡遊計程車實行政府指導價或政府定價，鼓勵各地實施全天全程（里程與時間）雙計費、交通高峰時段差異化定價。鼓勵巡遊計程車透過電話、手機軟體、網路等電召服務方式提供運營服務。1050920

(中央社)