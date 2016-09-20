陳冠任重回桃園球場 本周四將獻「聲」

陳冠任（左）重回桃園球場，與領隊劉玠廷（右二）、副領隊浦韋清（右一）。（葉姵妤攝）

去年季後遭Lamigo桃猿釋出的陳冠任，今年曾赴美加入獨立聯盟，7月再遭釋出，返台後多在陪伴家人，下一步還未知，而20日他在Lamigo桃猿與中信兄弟之戰賽前現身桃園球場，為「客串」的新身份做準備，同時也和前隊友寒暄、打氣。

曾效力於兄弟和桃猿兩隊的陳冠任，自美返台後就一直在陪伴家人，本周他獲FOX體育台之邀，將22日擔任猿象戰球評，即將獻出「處女秀」的他因此先到球場隨前輩潘忠韋見習，陳冠任說：「其實滿意外的，想說怎麼這會快就會找我來播，而且是這個組合，但用不同角度看一下，也是一個挑戰。」

因為這樣的機緣，陳冠任被桃猿釋出後首度回到桃園球場，他也到桃猿休息室中和前隊友們打招呼，「我跟他們說加油，大家都表現很好。」住在球場附近的他也說，之後也將找時間帶小孩來球場看球。

離開中職舞台後，陳冠任今年轉戰大西洋獨立聯盟加入南馬里蘭藍蟹隊，但7月突遭釋出，走過那段日子，他也說：「去看過才知道，國外沒有沒有想像中那麼簡單。」至於自己下一步要怎麼走？目前34歲的他表示：「還是希望能繼續打球或教球，還在等經紀公司的消息。」

(中時電子報)