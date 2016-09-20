陸加大鼓勵創投 也要完善退出機制

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中國大陸國務院發布文件，要加大鼓勵創業投資，包括放寬境外資金准入、鼓勵創新育成中心（大陸稱創業孵化器）參與創投等，並表示將完善創業投資的退出機制。

大陸國務院總理李克強2014年提出「大眾創業、萬眾創新」後，這項政策持續推行，希望以此提升就業並調整經濟結構。但官方表示，創投相關法規還不完善，有投資泡沫化現象及非法集資風險。

根據中國政府網今天公布的這份「關於促進創業投資持續健康發展的若干意見」，創業投資指針對未上市的成長型創業企業進行股權投資，天使投資則是非創業者親屬或員工的個人以自有資金直接展開創業投資。

在加大創投方面，鼓勵行業骨幹企業、創業孵化器、創業服務中心、保險資產管理機構等創業資源豐富的相關機構參與創業投資，也鼓勵具有資本實力和管理經驗的個人，透過一人公司從事創業投資活動。

此外，支持從中央到地方的國有企業及大學基金等各類機構投資者，投資創業投資企業和創業投資母基金。

在創投的退場機制方面，文件提到要發揮股市主板、創業板、俗稱「新三板」的全國中小企業股份轉讓系統以及區域性股權市場功能，暢通創業投資市場化退出管道。鼓勵創業投資以併購重組等方式實現市場化退出，規範發展專業化併購基金。

為了完善創業投資相關管理制度，私募投資基金管理暫行條例將儘快公布。

這份文件也提到，要建立創業投資與政府專案的對接機制，在各地的創業示範基地、國家高新區、科技企業孵化器、眾創空間等，搭建創業投資與企業資訊共用平台。1050920

(中央社)