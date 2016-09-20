擱淺陸輪污染金門 廈門海事局允處理

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大陸港泰台州貨輪擱淺並污染金門海域仍未落幕，在金門縣長陳福海聯繫下，廈門市海事局承諾近日派船來金處理。而環保署人員今天到礁岩區清除油污未果，預訂明早再嘗試修補。

「港泰台州」貨輪自15日擱淺於古崗海岸，16日傍晚傳出漏油情形；縣府今天由現場應變指揮官傅豫東率環保署顧問孫忠耀等18名相關人員到礁岩區清除油污。孫忠耀並兩度潛水到船體左舷勘查破洞位置；但因風浪太大，海水混濁度甚高，能見度不及30公分，無法立即修補。預計明早退潮時再次嘗試靠船進行修補。

應變中心每天派員到事故船附近海域監測水質，同時指派岸巡人員每小時巡查南面塔山到料羅海岸，今天沒有發現油污染情形。

傅豫東表示，今天除了持續攔阻油污進行沙灘清理外，並開始進行礁岩區清污作業，先將油泥撈除，再以吸油棉片及棉質手套擦拭礁岩殘油，最後以高壓沖洗機清洗岩壁，配合吸油棉索避免油水擴散。如果未繼續漏油，預計2天可將受污染的礁岩清洗完成。

縣府與交通部航港局今天並會商要求船舶代理人明天中午12時以前提出救助作業計畫。縣府會持續監控事故船附近海域污染狀況，希望藉由各單位的專業能力讓污染降到最低。

會後，航港局長謝謂君立即拜會縣長陳福海尋求與陸方溝通管道。陳福海立即致電福建省秘書長及廈門市長，確認由廈門市海事局作為聯繫窗口。海事局承諾將在近日派遣適當船隻來金門，進行殘油移除及船體移除作業。

縣府環保局表示，今天鋪設固體填充式攔油索280公尺、充氣式攔油索480公尺、片狀吸油棉6箱。而從17日到今天共動員338人次參與應變作業。1050920

(中央社)