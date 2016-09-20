台中大遠百週年慶誓師 業績力拼25.8億

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台中大遠百今日舉辦員工誓師大會，喊出週年慶整檔業績挑戰25.8億元的目標。（圖／業者）

遠東百貨歡慶50週年！台中大遠百是集團內50週年慶最先開跑的分店，今（20）日展店前舉辦千名員工誓師大會，今年主題以「星光大道」為概念，百名專櫃員工盛裝走紅毯、上台秀表演；最後由台中大遠百店長藍卓成領銜誓師、喊出週年慶整檔業績挑戰25.8億元的目標。

中台灣百貨週年慶明（21）日起，將由廣三SOGO百貨21週年慶率先點燃週慶戰火；台中大遠百與中友購物節緊接著於22日接棒開打。其中，台中大遠百週年慶VIP預購會在中秋節4天連假期間，締造近5億元、年增6％的佳績，為週年慶正式開跑打了一劑強心針！

台中大遠百店長藍卓成表示，大遠百將推出為期21天的週年慶促銷活動，包含化妝品、內睡衣當日單筆滿2,000送200、全館百貨服飾當日滿5,000送500、國際精品當日單櫃滿萬送500；22大銀行刷卡禮當日刷滿6,000再送200。不僅如此，50週年慶還祭出滿額抽大獎，當日消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會抽中市價57.9萬元的韓國現代汽車。

此外，「中友購物節」VIP預購會在中秋節4天連假，也創造了4.3億元、年增率1.45％的好成績。其中，女裝成長近3成、運動休閒業種成長17％、美食餐廳成長11％。中友購物節將於9月22日登場，整檔購物節業績目標挑戰19.8億元。

(工商)