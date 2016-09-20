鄭秀文甜誇許志安「巨鵰」 媲美杜德偉
鄭秀文（Sammi） 的「Touch Mi 2」演唱會香港站昨晚第4場，邀好友杜德偉站台，因他與許志安撞臉，現身時被全場觀眾喊「許生」、「安仔」，大銀幕還出現他和許志安的性感泳褲照，鄭秀文見狀說：「2大巨鵰碰頭了」，笑翻觀眾。
之前香港曾報導許志安在球場被歌迷誤認成杜德偉而鬧出笑話，昨晚正牌杜德偉一上台，全場歌迷不斷喊「許生」、「安仔」，讓杜德偉哭笑不得，Sammi又說：「有時候自己半夜都會誤認枕邊人是杜德偉。」笑點不斷。
她連日來因感冒影響嗓音，昨晚聲線稍微恢復正常，對於歌迷不僅未責怪，反而更賣力合唱，她感動強忍淚水。她的國語單曲《我就是愛你不害怕》明天在中港台數位平台同步上架。
(中時)
關鍵字：杜德偉、許志安、Touch Mi 2、鄭秀文
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。