鄭秀文甜誇許志安「巨鵰」 媲美杜德偉

鄭秀文昨晚賣力演唱。（寰亞音樂提供）

鄭秀文昨晚賣力演唱。（寰亞音樂提供）

鄭秀文昨晚賣力演唱。（寰亞音樂提供）

鄭秀文（Sammi） 的「Touch Mi 2」演唱會香港站昨晚第4場，邀好友杜德偉站台，因他與許志安撞臉，現身時被全場觀眾喊「許生」、「安仔」，大銀幕還出現他和許志安的性感泳褲照，鄭秀文見狀說：「2大巨鵰碰頭了」，笑翻觀眾。

之前香港曾報導許志安在球場被歌迷誤認成杜德偉而鬧出笑話，昨晚正牌杜德偉一上台，全場歌迷不斷喊「許生」、「安仔」，讓杜德偉哭笑不得，Sammi又說：「有時候自己半夜都會誤認枕邊人是杜德偉。」笑點不斷。

她連日來因感冒影響嗓音，昨晚聲線稍微恢復正常，對於歌迷不僅未責怪，反而更賣力合唱，她感動強忍淚水。她的國語單曲《我就是愛你不害怕》明天在中港台數位平台同步上架。

(中時)