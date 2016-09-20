柬遣台嫌至陸 外交部、陸委會抗議

柬埔寨在今年8月30日破獲跨國電信詐騙案，逮捕64名犯嫌，其中包含13名台灣人士，柬埔寨當局最後仍不敵陸方壓力，在20日將人犯遣送至大陸。對此，我外交部向柬國政府處置表達不滿，並指示駐胡志明市辦事處向柬國表達嚴正關切。陸委會也提出抗議，呼籲陸方摒除成見，透過雙方良性溝通與充分對話，共謀妥善因應之道。

柬埔寨於上月破獲跨國電信詐騙案，逮捕包含13名我國籍人士在內的64名犯嫌；外交部當時獲悉後，即指示駐胡志明市辦事處處理，並向柬國政府強力爭取探視我國籍犯嫌。

外交部在此期間，與法務部、陸委會及內政部警政署刑事警察局保持密切聯繫，駐處人員更設法爭取柬國政府同意依「國籍遣返原則」，將我國人遣送回國；外交部指出，但柬國政府多年來堅守「一中」政策，又迫於大陸強大壓力，最後仍同意陸方要求，將13名我國籍犯嫌強制遣送至大陸。

(旺報)