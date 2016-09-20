池昌旭代言護唇球　新戲搭上潤娥

池昌旭與潤娥合作新戲，兩人在記者會上露出燦爛笑容。(KKTV提供)

池昌旭代言護唇球，周四將空降寶島。(眾奌溝通提供)

池昌旭今天與少女時代成員潤娥一起出席tvN韓劇《THE K2》的發布會，他大秀殺人微笑，拿著道具槍耍帥，潤娥則是小露美腿，以優雅的洋裝亮相。

池昌旭在劇中飾演戰爭傭兵出身的保鏢，原為軍事企業精銳部隊，遭組織及同僚背棄後，偶然機會下成為總統私生女潤娥保鏢。池昌旭在劇中除了有大秀精壯身材，還有多場動作戲，展現俐落身手。

他因為笑容迷人，被eos護唇球選為新一代大中華區代言人，本周四將訪台出席「2016年度大中華區代言人媒體見面會」。《THE K2》於台灣時間9月23日晚間7點播出首集，KKTV將在24小時內上架跟播。

(中時)