林智勝30轟出爐 寫下3紀錄

林智勝（右）奔回休息區接受隊友的擊掌祝賀。（陳怡誠攝）

5局上中信兄弟林智勝擊出陽春全壘打。（陳怡誠攝）

5局上中信兄弟林智勝擊出陽春全壘打，林智勝也成為中職史上首位連2季30轟的球員。（陳怡誠攝）

中信兄弟20日在客場交手Lamigo桃猿，林智勝在5局上從洋投賽格威手中轟出中外野方向的陽春全壘打，本季個人第30轟出爐，成為中職史上首位連2季30轟的球員，生涯第3度達成單季30轟，也是史上第1人，而他本季全壘打數也追平隊友蔣智賢，兩人並列全壘打王，締造中職史上首次單季兩名同隊打者完成30轟紀錄。

(中時電子報)