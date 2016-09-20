醫療交流 史瓦濟蘭訪高市民生醫院

非洲邦交國史瓦濟蘭的醫療團今天到高雄市立民生醫院參訪，對民生醫院在傳染病防治上的努力及長照護理之家的設置很感興趣，希望建立長久友好關係，未來互相學習交流。

史瓦濟蘭醫療團成員有衛生部醫療副處長奧克羅（Okello）及史京醫院院長Mahaliyan，他們由台北醫學大學駐史瓦濟蘭醫療團團長杜繼陪同，走訪民生醫院的護理之家、血液透析室、骨外科病房、心導管室、隔離病房及安寧病房等。

民生醫院代理院長顏家祺介紹醫院有44名專任主治醫師、病床數208床，與史瓦濟蘭現有最大的史京醫院規模相當；雙方並就醫院經營、醫療服務架構、軟硬體規劃等，多方面交流討論。

奧克羅對於護理之家很感好奇，因為在史國沒有這樣的設置，他們頻頻詢問，希望多了解和交流，也邀請民生醫院醫療團隊到史瓦濟蘭參訪，以建立友好關係，互相學習交流。1050920

(中央社)