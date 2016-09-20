跌落澳洲巨岩隙縫受困 3年輕人獲救
3名年輕人卡在全世界最大單體岩石烏魯魯（Uluru）的隙縫，有關當局今天表示，經過昨晚長達數小時艱辛的營救行動後，這些人已全數獲救。去年此處有台灣遊客跌落受傷。
Digital Journal引述法新社報導，援救人員力抗強風，以繩降方式滑下320公尺，找到這3名都是22歲的受困澳洲人；據報這3人昨天在攀爬這個又稱艾爾斯岩（Ayers Rock）的著名地標時，從一條老舊的道路上走偏。
警方證實這3人毫髮無傷，有足夠的水之後，直升機將援救人員載至這塊巨大紅色岩石的頂端，展開複雜的救人過程。從所在的沙漠地面計算，烏魯魯高達348公尺。
由於光線漸暗，缺乏固定錨栓，加上風勢強勁，使得繩索糾纏在一起，營救速度放慢，按部就班，援救人員藉由繩降滑下大約320公尺後，找到這些受困人。
當局指出，在夜幕低垂下，7位援救人員只能藉頭燈指引他們前往受困者所在地。
一名27歲台灣遊客去年也因為迷路，從20公尺高的地方跌落至一處狹窄裂縫，身上多處受傷，在漫長的救援行動後總算獲救。（譯者：中央社徐崇哲）1050920
(中央社)
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