總統：與僑胞共同努力 深化台美互動

總統蔡英文今天接見「美國羅省中華會館」回國訪問團；她提到，僑胞是台灣能夠走出去的很大一股力量，希望僑胞與政府共同努力，進一步深化台美間的互動與交流。

蔡總統致詞時表示，今年她出訪友邦巴拿馬及巴拉圭，曾過境美國邁阿密和洛杉磯，受到僑胞熱烈歡迎，令人感動。

她說，僑胞除了充滿熱情，也有很強大向心力與行動力，舉例來說，羅省中華會館長年以來相當團結，並用心積極爭取僑胞權利，對僑界有很大貢獻，除了相當關心國際情勢，也心繫台灣，每當台灣有需要時都不吝出錢出力，充分展現對政府的堅定支持。

蔡總統說，今年6月出訪友邦時，她提出「踏實外交」的理念，希望以「腳踏實地、親眼所見、親身所歷」的經驗累積，突破現實的外交處境；而所謂的經驗累積，是不分領域，也不分海內外的國人同胞。

總統強調，僑胞朋友是台灣能夠走出去的很大一股力量。僑胞們在美國各領域的打拚及與各界的交流，都加深了美國社會對台灣的印象，也讓雙方人民的互動交流更加密切，這點點滴滴的累積，為兩國關係發展打下深厚基礎。

總統說，未來台灣也希望與美國進一步深化經濟夥伴關係，在資通訊及其他新興基礎建設產業上加強交流與合作。此外，美方曾多次表達歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴協定（TPP）」的意願，政府也積極推動各項參與的準備工作，政府的目標不僅是提升台美關係，也要加強與各國的交流，讓台灣在國際社會能夠扮演更積極、更重要的角色。

蔡總統表示，上個月通過「新南向政策綱領」，就是要深化台灣與東協、南亞及紐澳等18個國家的經濟連結，透過貿易及文化等各層面的雙向互惠交流，擴大發展格局與提升總體競爭力；希望能與國際友人共同分享台灣的價值與技術，為世界做出更大貢獻。1050920

(中央社)