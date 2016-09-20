台中大遠百50周年慶今誓師 目標25.6億

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今天誓師大會主題以「星光大道」為概念，樓管、專櫃百名員工盛裝走紅毯，熱鬧非凡、提升士氣。（業者提供）

今天誓師大會主題以「星光大道」為概念，樓管、專櫃百名員工盛裝走紅毯，熱鬧非凡、提升士氣。（業者提供）

遠東百貨今年舉辦50周年慶，22日起由台中大遠百帶頭跑第一棒，今天（20日）台中大遠百在開店前舉行誓師大會，有預購5天買氣上看7億元先開路，預計首波9月22日至10月12日加上第2波10月13日至23日，全檔目標業績力拚25.6億元，要比去年增6%。

今天誓師大會主題以「星光大道」為概念，樓管、專櫃百名員工盛裝走紅毯、上台秀表演，有嘻哈台客趴、義大利運動趴、姐姐好餓趴、韓流A咖趴等，並由台中大遠百長官領銜誓師，呼喊精神口號、使出洪荒之力丟出業績達陣勝利球、元寶來提升士氣。

今年首波包含化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200、全館百貨服飾（含世界名品、小家電、健康按摩器材）當日累計滿5000送500、國際精品/數位3C當日單櫃滿萬送500，另外加碼22大銀行刷卡禮當日刷滿6000再送200。活動期間當日消費累計2000元有機會抽價值57.9萬元的現代汽車HYUNDAI VERNA1.6。

(中時)