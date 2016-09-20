T.O.P憔悴露臉 下月香港當策展人
韓團BIGBANG成員T.O.P日前因為在Instagram警告大陸私生飯，遭到大陸網友圍剿後緊急刪文。他以策展人身分，在首爾出席蘇富比拍賣品記者會，但他臉色憔悴，疑似受到網路言論影響。不過他仍在活動及直播節目中展現專業，介紹他所挑選的28幅作品，並分享當上策展人的感想。
這是蘇富比首度與亞洲藝人合作拍賣活動。蘇富比表示，T.O.P不但為此次拍賣會進行宣傳，從1年前就親自參與藝術家和作品的評選工作。T.O.P也將於10月3日以策展人身份在香港參加蘇富比舉辦的慈善拍賣會。
T.O.P表示，因為想幫助在艱難環境中創作的年輕藝術家，所以決定以策展人身份參加此次拍賣會。他還將與瑞士知名傢俱品牌合作，希望年輕人多接觸藝術，從中獲得感動。
(中時)
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