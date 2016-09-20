陸東航降落大理衝出跑道 機場暫關閉
中國大陸的東方航空一架波音737飛機今天下午在大理機場降落時，衝出跑道，所幸機上乘客無人受傷。大理機場立即啟動應急處置程序，疏散旅客，機場預定關閉至晚間11時。
中國東方航空下午5時45分在官方微博貼文公布，「今天下午東航雲南公司一架昆明飛大理飛機，正常著陸後前輪滑出跑道，人機安全。由此給旅客帶來的不便我們深表歉意。」
綜合大陸媒體報導，大理機場方面通報指出，MU5935昆明飛大理航班著陸後前輪滑出跑道，大理機場立即啟動應急處置程序，疏散旅客，人機安全。機場預計關閉至晚間11時。
報導說，受此影響，由南京飛往大理的MU9710航班備降昆明長水機場，另有4架航班延誤。
北京青年報官方微博報導，業界人士猜測可能是因跑道濕滑造成剎車效應差導致事故。不過事故原因仍待調查。1050920
(中央社)
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