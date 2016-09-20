陳奕迅怕被嫌「土」 情侶裝不贈舒淇馮德倫

陳奕迅首次為品牌擔任設計師。（MY KAN WONDERLAND LIMITED提供）

作品將於10月1日在中、港、台同步限量販售。（MY KAN WONDERLAND LIMITED提供）

陳奕迅整理好友名單，準備將自己設計的商品送給大家。（MY KAN WONDERLAND LIMITED提供）

陳奕迅將送妻女、舒淇、馮德倫、王菲、竇靖童。（MY KAN WONDERLAND LIMITED提供）

陳奕迅（EASON）日前受邀為adidas擔任品牌聯名系列的設計師，今記者會宣布由他設計的新品，將於10月1日在中、港、台同步限量販售；他日前整理好友名單，準備將自己設計的商品送給大家，他為舒淇選了件適合她個性的衣服，也順便挑給馮德倫，「當然不會是情侶裝啦，我才不會這麼老土」。

特別是，他挑給王菲及竇靖童母女，卻沒給謝霆鋒，他解釋：「我怕他（謝）每天煮東西弄髒我設計的衣服，噴到油漬油膩膩。」還說之後要幫謝訂製一套廚師系列的衣服，「還要確定胸口有口袋可以放湯匙」。

他已預留商品給老婆及女兒，「我昨日才知道老婆的店面有同步代理進貨我設計的商品販賣，我沒有叫她進貨 啊，是她喜歡自己挑選，証明連她都欣賞我的設計。」

(中時)