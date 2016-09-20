公布謝淑薇核銷金額 網協：歡迎來查

網協秘書長劉中興針對謝淑薇事件說明並公布年度核銷金額。(林宋以情攝)

面對謝淑薇近日臉書質疑補助款項金額，網協秘書長劉中興20日針對此事招開記者會，並公布網協2005年至2016年所經手的謝淑薇領取黃金計畫、優秀計畫核銷金額，強調若謝淑薇再有疑慮，歡迎來協會查單據。

謝淑薇19日在臉書提到，從不知道自己有過這麼多補助。網協秘書長劉中興20日調出謝淑薇2005至2016年間訓練補助金額細目，劉中興強調，協會代為申請補助經費僅黃金計畫和優秀計畫，國光獎金和企業贊助從未經手，網協資料核定金額總計1024萬，除了2016年的奧培專案謝淑薇尚未核銷，其餘都已匯入。

劉中興說，「協會SOP是直匯選手戶頭，若核銷金額有任何落差，歡迎謝淑薇來協會查單據，或如同她所講任何單據造假，我願請辭負起法律責任。」

網協公布謝淑薇所領訓練補助金額一覽表。(林宋以情攝)

自奧運起謝淑薇就頻頻在臉書與網協隔空喊話，劉中興表示，並非沒有嘗試和謝淑薇聯絡，但坦言很難和她取得聯繫，如有可能當然希望和謝家當面談。另外針對謝淑薇對他個人的影射與指控，劉中興則保留追訴權。

網協新聞稿如下：

本人代表中華國民國網球協會(以下簡稱本會)針對謝淑薇（以下簡稱謝）選手9月19日在個人Facebook提出質疑造成媒體與大眾關心特別以新聞稿說明如下：

1. 本會代為選手申請補助經費係指「黃金計畫」及「優秀計畫」，本會自2005年到2016年度代為選手申請有關謝所領訓練補助金額一覽表如附件。

2. 本會代為選手申請之補助經費是依據體育署（前身為體委會）核銷規定，將選手提供單據做初步審查後，報體育署核銷並通知選手確認最後核准金額，並在協會官網逐年公告相關選手核撥金額並有專人主動通知相關選手權利義務。本會近年亦召開多場公開說明會，以利選手知悉核銷辦法及流程。

3. 依據上述說明，所有受補助選手從無反映未收到補助款問題，優秀計畫補助對象皆為現役職業男女選手，所有金額往來經核定後（數字金流最好的依據）皆直接匯入選手個人帳戶，每筆金流皆可查。

4. 以上表格所提供資料皆歡迎謝本人前來本會就謝個人所提核銷單據方面了解查證。也請謝本人就相關金額匯入其所屬相關帳戶做仔細比對查核之後公佈實際所得數字，並請謝公佈落差何在，以利本會查證，而不是沒依據的質疑及影射。

5. 再次強調謝所提出的質疑皆可查核，本會如有任何造假虛報選手個人補助，本人願意立刻請辭負責並負擔法律責任，本人身為秘書長工作一職，常年在第一線接受各方批評指教，並虛心接受，但謝針對個人影射與指控造成名譽損失本人表示非常遺憾，並保留法律追訴權。

(中時電子報)