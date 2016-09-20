接到自稱導師來電 清大研究生遭騙

大陸騙徒入侵大學校園，清華大學一名研究生接到電話，對方自稱是其導師，借錢急用，該生不察，立刻用支付寶向對方發來的銀行卡裡轉入900元人民幣，後來，該生向真導師核實後，發現被騙。

《北京晨報》報導，受害學生說，騙徒的口音與導師相近，且準確說出雙方姓名和其他資訊，她因此上當。

當地派出所警員表示，此前也有大學學生遭遇此類詐騙，開學之初，他們曾聯合學校進行防電信詐騙教育，無奈不法分子花樣百出，學生們防範意識不足，騙子屢次得手。

警方說，此類詐騙屬於「我是你領導」的升級版，騙徒鎖定學生，主要考慮是學生的社會經驗較少，防範意識不高。師生在接到類似電話時要冷靜，多分析情況，先找當事人核實，切勿輕易給陌生帳號匯款，避免上當。

(旺報)