毒彩虹糖比做敘利亞難民 川普長子挨轟
美國共和黨總統候選人川普的長子發推文，將敘利亞難民比喻為一碗摻雜有毒和沒毒的多彩「彩虹糖」，立刻在網上引發議論風暴。
38歲小唐納川普（Donald Trump Jr）昨天發推文，貼上1只白碗裝滿彩虹糖（Skittles）的圖片，還寫說：「這圖像解釋一切。」
他寫說：「如果我有一碗彩虹糖，然後跟你說，其中只有3顆會殺人，你會抓一把嗎？那就是我們的敘利亞難民問題。」
法新社報導，這則推文有「川普-彭斯（Pence）2016」標識，以及共和黨總統大選競選口號「讓美國再次強大」，發出後立刻引來推特用戶的不屑。
＠SarahSahim用戶寫說：「我並不特別愛彩虹糖，但現在我要買下所有糖。」
@AngrySalmond寫說：「川普的新競選口號變成『害怕彩虹』？」
CNBC網站整理回應推文包括@drewharwe貼上敘利亞轟炸後餘生小男孩圖片，寫說：「這個男孩不是一顆彩虹糖」。
用戶@PaintBond則貼上一張小唐納川普和弟妹的照片，寫說：「好消息，3顆有毒彩虹糖已找出來了！！」
彩虹糖母公司箭牌（Wrigley Americas）極力與小唐納川普的推文劃清界線。公司企業事務主管楊恩（Denise Young）發布聲明說：「彩虹糖是糖果，難民是人。我們感覺那不是恰當的比喻。」
楊恩又說：「我們將避免作進一步評論，以免所說的可能被誤解為行銷。」
川普對種族、移民和難民的議論引來一波波批評，他還呼籲對穆斯林下禁令，禁止他們進入美國。（譯者：中央社羅苑韶）1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。