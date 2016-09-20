毒彩虹糖比做敘利亞難民 川普長子挨轟

我要評比

美國共和黨總統候選人川普的長子發推文，將敘利亞難民比喻為一碗摻雜有毒和沒毒的多彩「彩虹糖」，立刻在網上引發議論風暴。

38歲小唐納川普（Donald Trump Jr）昨天發推文，貼上1只白碗裝滿彩虹糖（Skittles）的圖片，還寫說：「這圖像解釋一切。」

他寫說：「如果我有一碗彩虹糖，然後跟你說，其中只有3顆會殺人，你會抓一把嗎？那就是我們的敘利亞難民問題。」

法新社報導，這則推文有「川普-彭斯（Pence）2016」標識，以及共和黨總統大選競選口號「讓美國再次強大」，發出後立刻引來推特用戶的不屑。

＠SarahSahim用戶寫說：「我並不特別愛彩虹糖，但現在我要買下所有糖。」

@AngrySalmond寫說：「川普的新競選口號變成『害怕彩虹』？」

CNBC網站整理回應推文包括@drewharwe貼上敘利亞轟炸後餘生小男孩圖片，寫說：「這個男孩不是一顆彩虹糖」。

用戶@PaintBond則貼上一張小唐納川普和弟妹的照片，寫說：「好消息，3顆有毒彩虹糖已找出來了！！」

彩虹糖母公司箭牌（Wrigley Americas）極力與小唐納川普的推文劃清界線。公司企業事務主管楊恩（Denise Young）發布聲明說：「彩虹糖是糖果，難民是人。我們感覺那不是恰當的比喻。」

楊恩又說：「我們將避免作進一步評論，以免所說的可能被誤解為行銷。」

川普對種族、移民和難民的議論引來一波波批評，他還呼籲對穆斯林下禁令，禁止他們進入美國。（譯者：中央社羅苑韶）1050920

(中央社)