柬埔寨將涉電信詐騙13名台灣人送大陸

柬埔寨警方在8月底破獲跨國電信詐騙案逮捕64人，其中13人持中華民國護照，駐胡志明辦事處趕往交涉20天未果，13人今天仍被送往南京。

駐越南代表處獲知台灣民眾涉嫌跨國電信詐騙案在柬埔寨被逮捕時，第一時間指派駐胡志明市辦事處長梁光中趕往金邊與柬國政府協商。

由於柬國堅持「一中」原則，20多天來積極與柬國協商，都無功而返。13名台灣人今天下午被押上南方航空飛往南京的班機。

當地台商表示，電信詐騙案消息傳出後，台商雖然也想過辦法，過去很容易探視到被捕台灣民眾，也給予協助，但今年6月間發生的電信詐騙案後，台商與柬國警方的關係雖然未變，卻無法探視。雖然想要給予協助也使不上力。

台商指出，在柬埔寨出現台灣電信詐騙嫌疑人，對台灣的國際形象實在不佳，但仍基於照顧同胞的想法，想要給予協助，但如今環境變遷，也無計可施，希望這些詐騙集團不要再心存僥倖。1050920

(中央社)