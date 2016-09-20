印度空軍米格21降落衝出跑道 無人傷亡

我要評比

印度空軍一架米格21戰鬥機今天在降落克什米爾首府斯利那加（Srinagar）的機場時，意外衝出跑道，所幸飛行員和地面人員均安。

「新德里電視台」（NDTV）報導，在米格21衝出跑道後，機場當局緊急派出消防車前往戒備，好在戰機僅輕微損壞，飛行員平安，也無地面人員受傷。

報導說，機場因為這起意外，航班起降一度暫停。

當局正在調查這起事故發生的原因。

印度空軍操作250架非常老舊的米格21戰機，印度空軍準備用自行研製的「光輝」（Tejas）輕型戰機逐漸淘汰米格21。1050920

(中央社)