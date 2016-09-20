近1/4歐洲青少年 曾利用網路賭博
一份針對15到16歲歐洲青少年進行的調查發現，儘管歐洲青少年酗酒與抽菸的情況有所改善，但約23%歐洲青少年曾經透過網路賭博網站賭博，經常上網賭博的比重更高達1/8。
這份由「歐洲酒精及其他藥品校園使用研究」（Espad）每4年發佈一次的研究報告，針對歐洲35個國家9萬6000名在學學生進行的調查今天正式發佈。
報告指出，和5年前相比，網路已經是現今歐洲青少年日常生活的重要部分，但也顯示青少年過於沈迷網路，許多人出現網路成癮現象。調查顯示，歐洲青少年平均每週有5.8天會上網。
女生比男生更愛上社群網站，約83%女生表示經常上社群網站，相較之下男生為73%。
男生偏好上網玩電玩，比重達到39%，女生僅7%。約23%男生每週至少上網玩電玩4次，比重最高的是丹麥的64%、瑞典的58%，愛沙尼亞與挪威、芬蘭緊跟在後。
值得注意的是，儘管未成年人禁止賭博，但透過網路賭博網站賭博的青少年人數大幅增加，過去1年，曾經使用金錢進行網路賭博的男生比重達到23%，女生為5%。
其中12%的受訪青少年坦承，過去1年經常上網賭博，每個月上網賭博的次數約在2到4次，其中以克羅埃西亞、賽普勒斯、芬蘭、希臘的比重最高。
在吸菸與飲酒方面，比重則有所下降。根據這份調查，約54%的歐洲青少年表示從來不曾抽過菸，僅21%的受訪者表示現在還有抽菸習慣。受訪前一個月曾飲酒的青少年比重為46%，較2005年的56%下降。1050920
(中央社)
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