林智勝、陳子豪開轟 中信9比3領先桃猿

林智勝轟出陽春全壘打。（資料照，季志翔攝）

目前在下半季排名第2的Lamigo桃猿，20日在主場迎戰中信兄弟，桃猿排出賽格威先發，但前6局被掃出12支安打，其中包括林智勝破紀錄的單季第30轟，以及陳子豪的3分全壘打，6局打完，兄弟以9比3領先桃猿。

面對桃猿洋投賽格威，兄弟首局在2出局後展開攻勢，周思齊和林智勝分別靠安打和保送上壘，接著彭政閔、許基宏都適時敲出帶有打點的安打，先幫兄弟打下2分，2局上鄭達鴻、張正偉、陳子豪的3之接連安打再替球隊拉開3比0領先。

桃猿雖然在4局下因王柏融的二壘安打和隊友的推進追回1分，5局上林智勝又從賽格威手中轟出中外野陽春全壘打，這是林智勝本季第30轟，連續2季、生涯第3度敲出30轟都是史上第1人。

而兄弟此戰排出洋投耐森先發，前4局僅掉1分，5局下桃猿在2出局後靠余德龍、林智平的2支連續安打又添1分後，郭嚴文再補上二壘安打，將戰局追到1分差。

然而兄弟在6局上又展開大局攻勢，許基宏靠保送上壘後，打線連敲3安追加2分，之後陳子豪更轟出右外野方向的3分全壘打(本季第12轟)，兄弟單局進帳5分，一舉將領先擴大為9比3。

(中時電子報)