馬英九卸任後東吳首場授課 3小時座位搶光
前總統馬英九卸任後第一次學術專題演講，26日即將在東吳大學法律系登場。校方今（20）日開放上線報名，短短3小時內即告額滿，受歡迎程度猶如演唱會門票。
東吳大學法律系今天下午在網頁貼出公告，26日下午3-5時馬英九教授將主講「台灣的國際法定位」，公告才上線3小時321個座位即告額滿，儘管如此，仍有校外陸生想席地或門外聽課，前總統的上課號召力可見一斑。據校方規定，參加講座限東吳師生含交流學者及教職員等，將不對一般民眾開放。
選課學生對於馬教授的講課期待相當多元。有人好奇，主講題目「台灣的國際法定位」，「是要講解一中同表嗎？會順便解釋美國的台灣關係法為何只限於台澎嗎？」有人想問，馬前總統對633的看法？有人則奇思異想，「除學術研究外或許能與他慢跑一段路」。
馬英九辦公室日前對外表示，將規畫一個月一場演講的方式，針對不同主題與學生們互動交流。
(集團連線報導)
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