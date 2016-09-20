大陸加速戶籍改革 北京取消農業戶口

浙江湖州市南潯區興建的新農村社區。(圖/新華社)

大陸北京市公告要改革戶籍制度，決定取消實行已久的城鄉戶口分流。也就是說，該市以後將不再有農業戶口的區別，改統一登記為居民戶口。

北京市政府官網昨天(19日)公布《北京市人民政府關於進一步推進戶籍制度改革的實施意見》，提出創新人口服務管理政策。即取消農業戶口和非農業戶口性質區分，統一登記為居民戶口，體現戶籍制度的人口登記管理功能。

《實施意見》指未來將建立與統一城鄉戶口登記制度相適應的教育、衛生計生、就業、社保、住房、土地及人口統計制度。此外，也將實施實施積分落戶、人才落戶，並相應配套居住證制度，讓符合條件的外地戶籍來京人口得以憑證享有基本公共服務。

城鄉人口分流的戶籍管理稱作「城鄉二元結構體制」，這種計劃經濟時代的產物在大陸已逐漸淘汰，至北京跟進後，已共被30省市廢除。而該制淘汰的主要原因，在於它已不能適應大陸改革開放後的環境，成為經濟與社會發展的嚴重阻礙。

「城鄉二元結構體制」就是將人口區分為城市戶口與農村戶口兩類，以法令限制人口向城市流動，用意在維持計劃經濟環境下，依靠農業積累支持城市工業發展之目的。這種制度造成很大的社會不公，因為城市戶口享有國家的各類社會保障福利，農民則須自己負擔一切，兩種身分存在不同社經地位。

(中時電子報)