西武洋炮梅希亞35轟 吳念庭近21打數1安

西武獅吳念庭陷入貧打泥淖。(資料照／吳念庭官方臉書)

我國旅日職棒西武獅游擊手吳念庭今（20）日對戰歐力士隊表現平平，3打數沒有安打，他近7場比賽21打數只有1安打，陷入貧打泥淖，正在進行2成打擊率的「保衛戰」。

日職20日只有西武對戰歐力士的比賽，火腿隊沒有賽程、明（21）日遠征福岡派出大谷翔平先發對決軟銀鷹，另外，巨人對阪神因颱風接近延賽、羅德對樂天因雨順延。

西武與歐力士之戰，西武洋炮梅希亞在1局上轟出3分炮，本季個人第35轟；5局上，梅希亞再添1打點安打，最後西武11比1打敗歐力士，梅希亞獨自包下4打點。

8局上，西武第8棒山川穗高轟出陽春炮，輪到吳念庭打擊時，西武派出坂田遼代打揮出安打，因此，吳念庭此役只有3打數沒有安打，打擊率從2成10下滑至2成04。隨後淺村榮斗轟出3分彈，西武拉大領先比數。

西武先發投手野上亮磨投6局被打4安打、失1分，這1分是在4局上，歐力士T-岡田與中島宏之的連續安打攻得。

(中時電子報)