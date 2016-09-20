西武洋炮梅希亞35轟 吳念庭近21打數1安
我國旅日職棒西武獅游擊手吳念庭今（20）日對戰歐力士隊表現平平，3打數沒有安打，他近7場比賽21打數只有1安打，陷入貧打泥淖，正在進行2成打擊率的「保衛戰」。
日職20日只有西武對戰歐力士的比賽，火腿隊沒有賽程、明（21）日遠征福岡派出大谷翔平先發對決軟銀鷹，另外，巨人對阪神因颱風接近延賽、羅德對樂天因雨順延。
西武與歐力士之戰，西武洋炮梅希亞在1局上轟出3分炮，本季個人第35轟；5局上，梅希亞再添1打點安打，最後西武11比1打敗歐力士，梅希亞獨自包下4打點。
8局上，西武第8棒山川穗高轟出陽春炮，輪到吳念庭打擊時，西武派出坂田遼代打揮出安打，因此，吳念庭此役只有3打數沒有安打，打擊率從2成10下滑至2成04。隨後淺村榮斗轟出3分彈，西武拉大領先比數。
西武先發投手野上亮磨投6局被打4安打、失1分，這1分是在4局上，歐力士T-岡田與中島宏之的連續安打攻得。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。