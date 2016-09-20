你家吹的是冷氣 還是黴氣？(達志)

你家冷氣機有在洗嗎？如果都沒洗，那你怎麼知道，全家人吹的是冷氣，還是黴氣？

冷氣機只要啟動過，內部會有冷凝水，關掉冷氣之後，冷氣的內部，又有水、又有溫度、又有空間，正好是黴菌的溫床。一年沒開的冷氣最可怕，吹來吹去，大人小孩噴嚏打不停、過敏也來亂，很可能都是冷氣惹的禍。

勤勞的家庭主婦、賢慧的媽媽們很無辜，因為冷氣濾網有在換，但請問，換濾網可以換掉冷氣內部的黴菌嗎？答案是不可以。這時不妨靠專業的洗冷氣達人來幫忙。

一通電話，洗冷氣達人到你家，一共有12道工法，確保兩個小時後，還你家一個乾乾淨淨、「冷冷」「清清」的正港冷氣機，而且整個過程，只對付那台冷氣機，不會弄髒你的家。

這12道工法的順序是：

1.檢測冷氣效能：清潔前，確認主機機能，若是需要維修也可提供服務。

2.進行環境防護：專用防塵防水膜，細心做好環境防護。

3.拆卸外殼水盤。

4.架設集水罩：專用集水罩，滴水不漏。

5.電路板防水處理：確保電路板不受潮。

6.上清潔藥劑：使用鹼性藥劑，不傷鋁鰭片。

7.加壓水柱清洗：以加壓水霧清洗，清潔力好。

8.高溫蒸汽殺菌：超過一百度高溫，徹底殺菌清潔。

9.特殊防黴處理：所使用的防黴殺菌液，能有效抑制99%黃金葡萄球菌。

10.機殼清潔及上蠟：清潔完畢，恢復主機外觀，並附上防塵套。

11.設備環境恢復。

12再次檢測效能。

冷氣清潔前後的優缺點比較如下，清潔前的冷氣常常吹出霉味、冷房效果差、耗電耗費、過敏原孳生；清潔之後，空氣變清新、冷房速度快效能提升、省電省錢、有效消滅菌類溫床。

說省電，到底省多少？實際測試，許多冷氣洗好之後，溫度下降整整三度，重要的是，不會一邊吹冷氣，一邊吹黴菌，省下跑醫院、吃過敏藥的錢，還賺到健康和環保。

冷氣多久要洗一次？專家說，最好一年洗一次，一次大約3000元。划不划算？值不值得？就看你怎麼想。

(中時電子報)