五聲音階最愛珍奶、刈包 來台偷空錄新歌

五聲音階大啖台灣小吃，最喜歡珍奶。（Sony音樂提供）

「阿卡貝拉」天團「Pentatonix五聲音階」樂團20日晚間在台大體育館開唱。他們下午先接受媒體訪問，入境隨俗地演唱一段唱「甜蜜蜜」，也品嚐台灣小吃。團員們最喜歡珍珠奶茶與刈包，阿維卡普蘭原本還以為「豬血糕」只是名字，被告知是原料後嚇到不敢吃，會中文的凱文一連吃了好幾塊臭豆腐，還用流利中文說：「聞起來臭但好吃。」

曾在大陸念書的凱文奧魯索拉長期關注華語歌壇，對周杰倫、周興哲特別有印象，很喜歡聽「你，好不好？」，表示也很希望能與碧昂絲、紅粉佳人P!nk以及馬友友合作。即使巡迴他們仍心繫音樂，下午還把握時間，在台灣租錄音間錄新歌。凱文半夜「收工」後還特地跑去士林夜市朝聖，吃了炸雞跟炸杏鮑菇。

(中時)