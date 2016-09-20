移民大量湧入 1/5德國人具移民背景

德國總理梅克爾大量接納難民政策，導致執政黨連失地方選舉，顯示選民對難民政策不滿。一項最新統計顯示，1/5德國民眾具有移民背景。

梅克爾（Angela Merkel）領導的保守聯盟昨天遭逢2週內的第2次選舉失利，柏林邦議會選舉得票率甚至創下1990年兩德統一後最低，媒體多半分析，這是梅克爾的難民開放政策遭受民眾質疑的結果。

根據德國聯邦統計局（Destatis）最新統計，德國去年人口總數約為8140萬人，其中1710萬人具有「移民背景」，比重高達1/5，也較2014年增加4.4%。這些人可能本身就是新移民，或是父母其中一方並非德國籍或是德意志民族、或是其子女在德國定居。

去年約有630萬人抵達德國定居。其中，土耳其、波蘭與俄羅斯是外來移民的前3大來源國。由於新移民大幅增加，新移民子女人數也攀升，年齡未滿18歲的德國未成年中，有約1/3為新移民或是來自新移民家庭。5歲以下的比重更高達36%。

不過，這項統計並不包括多數去年抵達德國的百萬難民。

地方報（The Local）指出，來自新移民家庭的德國居民普遍教育程度較低，許多人甚至沒有高中文憑，或是僅有高職學歷，沒有專業技能的比重也高於平均值的3倍。新移民的就業情況也比較不理想，從事勞力工作的比重是一般人的2倍。1050920

(中央社)